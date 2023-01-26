Симулятор отмывания денег Welcome to Goodland выйдет в апреле
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Студия Big City Lab назвала точную дату выхода симулятора отмывания денег под названием Welcome to Goodland. Проект выйдет в Steam 28 апреля 2023 года.
События Welcome to Goodland развернутся в маленьком городке, где героям нужно будет выживать в опасном и жестоком мире криминала. Игрокам предстоит принимать стратегические решения, строить и расширять бизнес и искать надёжных союзников. Но, поднимаясь по служебной лестнице и обретая власть, они также должны понять и осознать, насколько важно сохранение человечности в этом беспощадном мире.
Трейлер Welcome to Goodland
Авторы обещают поделиться демоверсией Welcome to Goodland в феврале этого года. Пока игру можно добавить в список желаемого в Steam.
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