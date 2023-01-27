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Тоби Магуайр с радостью бы сыграл Человека-паука снова

Тоби Магуайр с радостью бы сыграл Человека-паука снова
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Недавно актёр Тоби Магуайр, наиболее известный по роли Человека-паука, рассказал, хотел бы он снова вернуться к своему самому известному образу. Интервью вышло на официальном сайте Marvel.

Напомним, Тоби Магуайр вернулся к роли самого известного супергероя в «Человеке-пауке: Нет пути домой». Актёр отметил, что с радостью ещё раз сыграет героя, если ему предложат.

Я люблю эти фильмы, я люблю разные вселенные. Если бы эти ребята позвонили мне и спросили: «Ты бы пришёл сегодня вечером, чтобы потусоваться с нами?» или «Ты бы снялся в фильме, сыграл бы Человека-паука?» На всё это ответ был бы «да». Почему нет?
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По многочисленным слухам, Marvel Studios вернёт Магуайра как минимум в двух следующих частях «Мстителей». Его версия Человека-паука должна помогать всем героям сражаться против Канга Завоевателя и других злодеев.

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