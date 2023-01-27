Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Симпсонов», «Гриффинов» и «Закусочную Боба» продлили на два сезона

«Симпсонов», «Гриффинов» и «Закусочную Боба» продлили на два сезона
Комментарии

Издание Variety сообщило, что телеканал Fox продлил свои культовые мультсериалы «Симпсоны», «Гриффины» и «Закусочная Боба». Все три проекта получат аж по два новых сезона.

Так, «Закусочная Боба» получит 14-й и 15-й сезоны, «Гриффинов» продлили на 22-й и 23-й сезоны, а «Симпсоны» точно получат 35-й и 36-й сезоны. По словам президента Fox Майкла Торна, у этих трёх проектов огромная фанатская база, которая точно обрадуется новостям.

Этим тройным продлением мы отмечаем важность анимационных проектов Fox, наше давнее партнёрство с 20th Television, а также блестящих создателей этих проектов.
Александр Невский уже стал кумиром миллионов. Но его новый фильм оказался просто ужасным Александр Невский уже стал кумиром миллионов. Но его новый фильм оказался просто ужасным

Новые сезоны культовых мультсериалов выйдут в 2024–2025 годах. Все три проекта невероятно популярны и показывают отличные цифры телеканалу.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023