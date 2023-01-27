«Симпсонов», «Гриффинов» и «Закусочную Боба» продлили на два сезона

Издание Variety сообщило, что телеканал Fox продлил свои культовые мультсериалы «Симпсоны», «Гриффины» и «Закусочная Боба». Все три проекта получат аж по два новых сезона.

Так, «Закусочная Боба» получит 14-й и 15-й сезоны, «Гриффинов» продлили на 22-й и 23-й сезоны, а «Симпсоны» точно получат 35-й и 36-й сезоны. По словам президента Fox Майкла Торна, у этих трёх проектов огромная фанатская база, которая точно обрадуется новостям.

Этим тройным продлением мы отмечаем важность анимационных проектов Fox, наше давнее партнёрство с 20th Television, а также блестящих создателей этих проектов.

Новые сезоны культовых мультсериалов выйдут в 2024–2025 годах. Все три проекта невероятно популярны и показывают отличные цифры телеканалу.