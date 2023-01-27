«Симпсонов», «Гриффинов» и «Закусочную Боба» продлили на два сезона
Поделиться
Издание Variety сообщило, что телеканал Fox продлил свои культовые мультсериалы «Симпсоны», «Гриффины» и «Закусочная Боба». Все три проекта получат аж по два новых сезона.
Так, «Закусочная Боба» получит 14-й и 15-й сезоны, «Гриффинов» продлили на 22-й и 23-й сезоны, а «Симпсоны» точно получат 35-й и 36-й сезоны. По словам президента Fox Майкла Торна, у этих трёх проектов огромная фанатская база, которая точно обрадуется новостям.
Этим тройным продлением мы отмечаем важность анимационных проектов Fox, наше давнее партнёрство с 20th Television, а также блестящих создателей этих проектов.
Новые сезоны культовых мультсериалов выйдут в 2024–2025 годах. Все три проекта невероятно популярны и показывают отличные цифры телеканалу.
Комментарии
- 27 января 2023
-
13:04
-
12:31
-
11:55
-
11:11
-
10:50
-
10:06
-
09:30
- 26 января 2023
-
21:49
-
21:23
-
20:53
-
20:43
-
20:23
-
19:47
-
19:32
-
19:27
-
19:17
-
19:13
-
19:02
-
18:54
-
18:13
-
18:13
-
17:40
-
17:37
-
17:16
-
16:29
-
15:59
-
15:58
-
15:33
-
14:55
-
14:44
-
14:35
-
14:06
-
13:53
-
13:45
-
13:35
Партнерский контент