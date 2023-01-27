В ремейке Dead Space нашли намёк на ремейк Dead Space 2

Релиз ремейка Dead Space состоится уже сегодня вечером, а вчера появились оценки проекта. Игру приняли очень тепло, а журналисты из издания GameSpot обнаружили в тайтле интересную деталь.

Журналисты выяснили, что во время «Новой игры+» появляются не только новые некроморфы и открывается альтернативная концовка, но и добавляются новые аудиозаписи, которые во время обычного прохождения недоступны.

В одой из таких записей два персонажа обсуждают, куда им стоит устроиться работать. Один из их вариантов — космическая станция «Скопление». Именно в этом месте разворачивались события Dead Space 2. Судя по всему, EA Motive оставила намёк на ремейк второй части.

Официально о ремейке второй части Dead Space разработчики не говорили, но, вероятно, они ждут, как геймеры примут ремейк оригинала, чтобы знать, нужна ли аудитории обновлённая вторая часть.

Ремейк Dead Space выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series, но в игре не будет русского языка.