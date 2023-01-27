Босс PlayStation встретился с главой Еврокомиссии для отмены сделки Microsoft и Activision

Издание Reuters сообщило, что в минувшую среду глава PlayStation Джим Райан провёл личную встречу с европейским комиссаром по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер. Райан и Вестагер обсуждали сделку между Microsoft и Activision Blizzard.

О чём разговаривали глава PlayStation и европейский комиссар, неизвестно. Деталей их обсуждения нет, но, вероятно, Джим Райан не изменил свою позицию по поводу поглощения. Напомним, Sony выступает против сделки, поскольку считает, что у Microsoft появится большое преимущество на рынке.

Забавно, но Microsoft вызвала Sony в суд, чтобы та защитила её на процессе о сделке с Activision Blizzard. Детали можно узнать в нашем материале ниже.

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Несмотря на то, что уже несколько стран поддержали сделку, Sony и европейские регуляторы выступают против неё.