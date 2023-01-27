В ремейке Dead Space позволят настроить, насколько страшной будет игра

Многие люди очень боятся хорроров как таковых — они попросту не могут смотреть фильмы и играть в подобные игры. Авторы Dead Space решили позаботиться о таких пользователях и добавили в ремейк целый ряд опций доступности. Например, при запуске проекта появляется предупреждение, в котором сообщают, чего геймеру ожидать от игры, включая подробности ужасных событий.

Dead Space содержит сцены насилия, в том числе кадры с расчленением и рваными ранениями, а также изображение крови, увечий, рвоты и смерти. По ходу игры пользователи увидят многочисленные травмирующие эпизоды и кадры, опасные для психического здоровья.



В игре затронуты темы самоистязания, смерти коллег и родственников, клаустрофобии, психоза, зрительных и слуховых галлюцинаций, а также навязчивого поведения.

В настройках игры пользователи также могут включить опцию, которая прямо во время игры будет предупреждать геймеров о ближайших сценах насилия. Другая настройка и вовсе размывает жестокие кадры, чтобы игрок не видел все детали кровавых сцен. Эти опции совсем не обязательны, но с помощью них в проект смогут сыграть не только храбрые пользователи.

Ремейк Dead Space выходит 27 января на ПК, PS5 и Xbox Series.