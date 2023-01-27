Джеффри Пирс: третья серия The Last of Us будет невероятной

Третья серия The Last of Us выходит совсем скоро — 30 января. Она будет идти 80 минут. Актёр Джеффри Пирс, который озвучивал в оригинальной игре Томми и играет в шоу персонажа по имени Перри, уже посмотрел третий эпизод и заявил, что он в полном восторге. По его словам, увиденное буквально захватывает дух.

Я посмотрел третий эпизод. У вас от него перехватит дыхание.

Перри — один из нескольких персонажей, которых нет в оригинальной игре. Ранее Пирс заявлял, что сыгранный им герой «раскроет многие вещи, связанные с игрой».

Судя по недавно опубликованным изображениям из третьего эпизода, герои встретятся с Биллом — это старый знакомый Джоэла, который в оригинальной игре создал собственный небольшой городок, который нашпигован смертельными ловушками.