Ужасная оптимизация и худший рейтрейсинг. Эксперты уничтожили ПК-версию Forspoken

Издание DSOGaming проанализировало ПК-версию провальной Forspoken, изданием которой занималась Square Enix. Если коротко, то в игре сделали худшую реализацию трассировки лучей, а оптимизация в целом оставляет желать лучшего.

Тестирование проводили на ПК с процессором Intel i9 9900K, 16 ГБ DDR4 частотой 3800 МГц, видеокартами Radeon RX580, RX Vega 64, RX 6900XT, GTX 980Ti, RTX 2080Ti, RTX 3080 и RTX 4090. Примечательно, что даже при наличии топового железа игра не гарантирует, что будет работать идеально.

Самое плохое, что есть в Forspoken с технической стороны, — трассировка лучей. По словам журналистов DSOGaming, в игре худшая реализация технологии, которую только можно увидеть. По словам экспертов, в игре с выключенной и включённой технологией нет абсолютно никакой разницы. Можно убедиться в этом на скриншотах ниже.

Без трассировки С трассировкой

Без трассировки С трассировкой

Без трассировки С трассировкой

Лучше всего с Forspoken справились RTX 4090 и RX 6900XT. Журналисты подчеркнули, что у игры есть большие проблемы с падением частоты кадров и другими багами. Однако в DSOGaming похвалили технологию DirectStorage, благодаря которой авторам удалось сделать так, чтобы загрузки в игре были практически моментальными. Подобное не использовалось ещё нигде.

Forspoken доступна на ПК и PS5.