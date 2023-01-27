В кинотеатре Смоленска показывают отвратительную копию «Аватара 2»

«Аватар: Путь воды» нелегально прокатывают во многих российских кинотеатрах, в том числе и в смоленской «Смене». Как оказалось, в нём показывают 3D-версию фильма без некоторых цветов, с ужасным звуком и размытой картинкой. Об этом сообщил смоленский портал Readovka 67.

Резкости нет вообще. Такое ощущение, что смотришь чёрно-белый фильм. Всё как в тумане или вечером. Приходилось иногда снимать очки, чтобы рассмотреть детали. Звук никакой. Видел бы Кэмерон…



Сам фильм шикарный, очень интересный, на одном дыхании три часа прошло. Кто смотрел первый фильм, тот видел, как там красиво. Здесь фильм в основном в океане, представьте, какой мир там яркий… А в «Смене» всё это одного цвета.

Зрители из Смоленска предположили, что у «Смены» в наличии только такая ужасная копия ленты. Они отмечают, что это связано с санкциями против России.