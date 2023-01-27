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Руперт Гринт назвал условие возвращения к «Гарри Поттеру»

Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли в продолжении «Гарри Поттера»
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На шоу This Morning актёр Руперт Гринт заявил, что он не против вернуться к роли Рона Уизли в потенциальном продолжении киносаги «Гарри Поттер». Гринт отметил, что этот персонаж очень для него важен и он готов его снова сыграть. Только для этого, по его мнению, должно наступить подходящее время.

Думаю, что, если бы время было подходящим и остальные тоже вернулись бы, я бы точно пересмотрел свою позицию. Это важный для меня персонаж. Я вырос вместе с ним. Мы как бы стали одним человеком. Я также ощущаю себя его защитником.

Последняя часть саги — «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» — вышла в 2011 году. По слухам, на ранних этапах разработки находится экранизация книги «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Если они подтвердятся, то к картине точно привлекут весь основной актёрский состав.

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