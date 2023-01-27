В Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» можно стать тёмным магом
Поделиться
В интервью изданию Gamesradar ведущий дизайнер Hogwarts Legacy Келли Мёрфи рассказал о ролевом отыгрыше в проекте. По словам разработчика, авторы не хотели ограничивать геймеров ни в чём, поэтому в игре по «Гарри Поттеру» можно стать как добрым волшебником, так и тёмным магом.
Для нас было важно дать возможность игрокам выбор между добрым волшебником и тёмным магом. Это настоящее олицетворение ролевой игры: позволить игроку быть злым. Кроме того, это было важно с точки зрения того, что сама Hogwarts Legacy не порицает пользователя за выбор. Если вы хотите быть злым, то будьте злым.
Как отметил Мёрфи, в Hogwarts Legacy можно будет использовать запрещённые заклинания: Аваду Кедавру, Империо и Круцио. В игре нет никакой системы морали, однако спутники героя всё равно будут реагировать на использование непростительных заклятий и выбор оскорбительных реплик в диалогах.
Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля на ПК, PS5, Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox и 25 июля на Switch. Обладатели расширенного издания смогут начать играть уже 7 февраля.
Комментарии
- 27 января 2023
-
19:31
-
19:16
-
19:05
-
18:45
-
18:35
-
18:16
-
18:02
-
17:24
-
16:45
-
16:44
-
16:36
-
16:00
-
15:51
-
15:33
-
15:30
-
14:42
-
14:15
-
13:53
-
13:48
-
13:04
-
12:31
-
11:55
-
11:11
-
10:50
-
10:06
-
09:30
- 26 января 2023
-
21:49
-
21:23
-
20:53
-
20:43
-
20:23
-
19:47
-
19:32
-
19:27
-
19:17
Партнерский контент