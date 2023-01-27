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В Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» можно стать тёмным магом

В Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» можно стать тёмным магом
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В интервью изданию Gamesradar ведущий дизайнер Hogwarts Legacy Келли Мёрфи рассказал о ролевом отыгрыше в проекте. По словам разработчика, авторы не хотели ограничивать геймеров ни в чём, поэтому в игре по «Гарри Поттеру» можно стать как добрым волшебником, так и тёмным магом.

Для нас было важно дать возможность игрокам выбор между добрым волшебником и тёмным магом. Это настоящее олицетворение ролевой игры: позволить игроку быть злым. Кроме того, это было важно с точки зрения того, что сама Hogwarts Legacy не порицает пользователя за выбор. Если вы хотите быть злым, то будьте злым.

Как отметил Мёрфи, в Hogwarts Legacy можно будет использовать запрещённые заклинания: Аваду Кедавру, Империо и Круцио. В игре нет никакой системы морали, однако спутники героя всё равно будут реагировать на использование непростительных заклятий и выбор оскорбительных реплик в диалогах.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля на ПК, PS5, Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox и 25 июля на Switch. Обладатели расширенного издания смогут начать играть уже 7 февраля.

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