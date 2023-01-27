Фото: Кейт Бланшетт в образе Лилит на съёмках экранизации Borderlands

Издание Daily Mail опубликовало фотографии со съёмок экранизации серии Borderlands. На изображениях — актриса Кейт Бланшетт в образе одной из ярких и главных героинь всего игрового цикла — Лилит. В киноадаптации персонажу тоже уделена важная роль.

Лилит — одна из шести Сирен, женщин с необычайными способностями и сверхъестественными силами.

Кейт Бланшет в образе Лилит на съёмках экранизации Borderlands

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Тим Миллер займётся досъёмкой экранизации игровой серии Borderlands. Постановщика первого «Дэдпула» и «Терминатора: Тёмные судьбы» попросили подменить коллегу Элая Рота, который сейчас вынужден заниматься съёмками хоррора «День благодарения».

Миллер не будет переделывать работу Рота, а лишь доснимет отдельные сцены — на реализацию задачи ему дали около двух недель. Основные съёмки фильма Borderlands Элай Рот завершил ещё в конце 2021 года. Картину планировали выпустить в прокат в 2022-м, но, видимо, боссы студии решили перенести премьеру на неопределённый срок.