В Федерации компьютерного спорта оценили возможное участие России в Азиатских играх

ФКС (Федерация компьютерного спорта) России готова принять участие в Азиатских играх, если будет приглашена на соревнования. Об этом сообщили в пресс-службе организации в ответ на запрос «Чемпионата».

Если Россия всё же получит приглашение, то мы обязательно его примем. Это отличная возможность поучаствовать в международном турнире и в очередной раз заявить о своих талантах перед огромной аудиторией.



У нас уже есть готовые и слаженные коллективы, способные играть на высоком профессиональном уровне. Так что останется только дождаться официального приглашения.

В федерации также высоко оценили уровень конкуренции на Азиатских играх и заявили, что всегда стараются поддерживать такие инициативы.

Это не только положительно сказывается на киберспортивном имидже России, но и позволяет игрокам сделать важные шаги в своей профессиональной карьере. Азиатские страны всегда были одними из сильнейших в мире киберспорта, поэтому состязание с местными спортсменами может стать отличным вызовом для наших игроков.

26 января Олимпийский совет Азии предложил России и Беларуси принять участие в Азиатских играх, которые состоятся осенью в Китае.

Соревнования по киберспорту впервые станут официальной частью программы Азиатских игр. Планируется разыграть восемь комплектов наград — в дисциплинах Dota 2, League of Legends, Hearthstone, PUBG Mobile, FIFA, Dream Three Kingdoms 2, Street Fighter V и Arena of Valor.