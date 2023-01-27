В Федерации компьютерного спорта оценили возможное участие России в Азиатских играх
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ФКС (Федерация компьютерного спорта) России готова принять участие в Азиатских играх, если будет приглашена на соревнования. Об этом сообщили в пресс-службе организации в ответ на запрос «Чемпионата».
Если Россия всё же получит приглашение, то мы обязательно его примем. Это отличная возможность поучаствовать в международном турнире и в очередной раз заявить о своих талантах перед огромной аудиторией.
У нас уже есть готовые и слаженные коллективы, способные играть на высоком профессиональном уровне. Так что останется только дождаться официального приглашения.
В федерации также высоко оценили уровень конкуренции на Азиатских играх и заявили, что всегда стараются поддерживать такие инициативы.
Это не только положительно сказывается на киберспортивном имидже России, но и позволяет игрокам сделать важные шаги в своей профессиональной карьере. Азиатские страны всегда были одними из сильнейших в мире киберспорта, поэтому состязание с местными спортсменами может стать отличным вызовом для наших игроков.
26 января Олимпийский совет Азии предложил России и Беларуси принять участие в Азиатских играх, которые состоятся осенью в Китае.
Соревнования по киберспорту впервые станут официальной частью программы Азиатских игр. Планируется разыграть восемь комплектов наград — в дисциплинах Dota 2, League of Legends, Hearthstone, PUBG Mobile, FIFA, Dream Three Kingdoms 2, Street Fighter V и Arena of Valor.
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