Evil Geniuses и beastcoast пробились на «домашний» мэйджор по Dota 2

Определились команды, которые представят Южную Америку на первом в истории региона мэйджоре по Dota 2. На The Lima Majot 2023 сыграют два перуанских коллектива — ростер beastcoast и новый состав Evil Geniuses.

Обе команды выиграли по шесть матчей и стали недосягаемы для конкурентов. Лидерам осталось только выявить чемпиона региональной лиги — очная встреча между EG и beastcoast состоится 29 января в 2:00 по мск.

Фото: Liquipedia

Таким образом, уже известна половина команд, которые сыграют на мэйджоре в Перу. Ещё девять определятся в последних турах DPC-лиг.

Участники The Lima Major 2023 по Dota 2:

Team Liquid (Швеция);

BetBoom Team (Россия);

Team Spirit (Россия);

Team Aster (Китай);

Execration (Филиппины);

Shopify Rebellion (Северная Америка);

TSM (Северная Америка);

Evil Geniuses (Перу);

beastcoast (Перу);

3 команды из европейской лиги;

3 команды из китайской лиги;

2 команды из азиатской лиги;

команда из СНГ-лиги.

The Lima Majot 2023 — первый глобальный турнир сезона по Dota 2, который состоится в столице Перу с 22 февраля по 5 марта. Призёры региональных лиг Dota Pro Circuit разыграют $ 500 тыс.