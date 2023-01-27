Evil Geniuses и beastcoast пробились на «домашний» мэйджор по Dota 2
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Определились команды, которые представят Южную Америку на первом в истории региона мэйджоре по Dota 2. На The Lima Majot 2023 сыграют два перуанских коллектива — ростер beastcoast и новый состав Evil Geniuses.
Обе команды выиграли по шесть матчей и стали недосягаемы для конкурентов. Лидерам осталось только выявить чемпиона региональной лиги — очная встреча между EG и beastcoast состоится 29 января в 2:00 по мск.
Фото: Liquipedia
Таким образом, уже известна половина команд, которые сыграют на мэйджоре в Перу. Ещё девять определятся в последних турах DPC-лиг.
Участники The Lima Major 2023 по Dota 2:
- Team Liquid (Швеция);
- BetBoom Team (Россия);
- Team Spirit (Россия);
- Team Aster (Китай);
- Execration (Филиппины);
- Shopify Rebellion (Северная Америка);
- TSM (Северная Америка);
- Evil Geniuses (Перу);
- beastcoast (Перу);
- 3 команды из европейской лиги;
- 3 команды из китайской лиги;
- 2 команды из азиатской лиги;
- команда из СНГ-лиги.
The Lima Majot 2023 — первый глобальный турнир сезона по Dota 2, который состоится в столице Перу с 22 февраля по 5 марта. Призёры региональных лиг Dota Pro Circuit разыграют $ 500 тыс.
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