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Evil Geniuses и beastcoast пробились на «домашний» мэйджор по Dota 2

Evil Geniuses и beastcoast пробились на «домашний» мэйджор по Dota 2
The International 2022
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Определились команды, которые представят Южную Америку на первом в истории региона мэйджоре по Dota 2. На The Lima Majot 2023 сыграют два перуанских коллектива — ростер beastcoast и новый состав Evil Geniuses.

Обе команды выиграли по шесть матчей и стали недосягаемы для конкурентов. Лидерам осталось только выявить чемпиона региональной лиги — очная встреча между EG и beastcoast состоится 29 января в 2:00 по мск.

Фото: Liquipedia

Таким образом, уже известна половина команд, которые сыграют на мэйджоре в Перу. Ещё девять определятся в последних турах DPC-лиг.

Участники The Lima Major 2023 по Dota 2:

  • Team Liquid (Швеция);
  • BetBoom Team (Россия);
  • Team Spirit (Россия);
  • Team Aster (Китай);
  • Execration (Филиппины);
  • Shopify Rebellion (Северная Америка);
  • TSM (Северная Америка);
  • Evil Geniuses (Перу);
  • beastcoast (Перу);
  • 3 команды из европейской лиги;
  • 3 команды из китайской лиги;
  • 2 команды из азиатской лиги;
  • команда из СНГ-лиги.

The Lima Majot 2023 — первый глобальный турнир сезона по Dota 2, который состоится в столице Перу с 22 февраля по 5 марта. Призёры региональных лиг Dota Pro Circuit разыграют $ 500 тыс.

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