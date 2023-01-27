Видео: секретная концовка Dead Space

Авторы YouTube-канала GamersPrey опубликовали видео с секретным финалом ремейка Dead Space.

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В альтернативной концовке Айзек Кларк теряет разум после того, как собирает все фрагменты обелиска. Затем он полностью подчиняется самому главному обелиску, когда покидает Эгиду VII в конце игры. Герой собирается вернуться на Землю, а в его сознании осталась галлюцинация в виде Николь.

В этом финале EA Motive намекает, что сошедший с ума Айзек доставит обелиски на Землю — благодаря этому некроморфы «вернутся домой». И человеческой цивилизации, скорее всего, придёт конец.

Альтернативный финал можно получить только в режиме «Новая игра+» — она откроется после первого прохождения игры. Для открытия секретной концовки необходимо собрать 12 фрагментов обелиска, запрятанных на планетарном потрошителе «Ишимура».

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Игра выходит сегодня, 27 января, на ПК, PS5 и Xbox Series.