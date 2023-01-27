Видео: секретная концовка Dead Space

Авторы YouTube-канала GamersPrey опубликовали видео с секретным финалом ремейка Dead Space.
В альтернативной концовке Айзек Кларк теряет разум после того, как собирает все фрагменты обелиска. Затем он полностью подчиняется самому главному обелиску, когда покидает Эгиду VII в конце игры. Герой собирается вернуться на Землю, а в его сознании осталась галлюцинация в виде Николь.
В этом финале EA Motive намекает, что сошедший с ума Айзек доставит обелиски на Землю — благодаря этому некроморфы «вернутся домой». И человеческой цивилизации, скорее всего, придёт конец.
Альтернативный финал можно получить только в режиме «Новая игра+» — она откроется после первого прохождения игры. Для открытия секретной концовки необходимо собрать 12 фрагментов обелиска, запрятанных на планетарном потрошителе «Ишимура».
Игра выходит сегодня, 27 января, на ПК, PS5 и Xbox Series.
- 27 января 2023
-
20:46
-
20:23
-
20:10
-
20:02
-
19:44
-
19:31
-
19:16
-
19:05
-
18:45
-
18:35
-
18:16
-
18:02
-
17:24
-
16:45
-
16:44
-
16:36
-
16:00
-
15:51
-
15:33
-
15:30
-
14:42
-
14:15
-
13:53
-
13:48
-
13:04
-
12:31
-
11:55
-
11:11
-
10:50
-
10:06
-
09:30
- 26 января 2023
-
21:49
-
21:23
-
20:53
-
20:43