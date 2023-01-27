Фото: брутальный Киану Ривз на постерах «Джона Уика 4»

В сети опубликовали обложки нового номера журнала Total Film. Они посвящены боевику «Джон Уик 4».
Обложки нового номера журнала Total Film, посвящённые картине «Джон Уик 4»
Фото: Total Film
Фото: Total Film
В четвёртой части нашумевшей серии боевиков компанию Ривзу составят знаменитые кинобойцы Донни Йен и Скотт Эдкинс. А к своим ролям вернутся Лоренс Фишбёрн, Иэн МакШейн и другие.
Изначально «Джон Уик 4» должен был выйти ещё в мае 2021 года, однако из-за пандемии премьеру в итоге отложили практически на два года. Сначала этот фильм хотели показать одновременно с «Матрицей 4». В итоге боевик выйдет на большие экраны 24 марта 2023 года. Доберётся ли лента до России, пока неизвестно.
Генеральный директор Lionsgate Джон Фелтхаймер в прошлом году заявил, что руководители кинокомпании всерьёз задумались о создании AAA-игры про Джона Уика.
- 27 января 2023
-
20:46
-
20:23
-
20:10
-
20:02
-
19:44
-
19:31
-
19:16
-
19:05
-
18:45
-
18:35
-
18:16
-
18:02
-
17:24
-
16:45
-
16:44
-
16:36
-
16:00
-
15:51
-
15:33
-
15:30
-
14:42
-
14:15
-
13:53
-
13:48
-
13:04
-
12:31
-
11:55
-
11:11
-
10:50
-
10:06
-
09:30
- 26 января 2023
-
21:49
-
21:23
-
20:53
-
20:43