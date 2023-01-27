Фото: брутальный Киану Ривз на постерах «Джона Уика 4»

В сети опубликовали обложки нового номера журнала Total Film. Они посвящены боевику «Джон Уик 4».

Обложки нового номера журнала Total Film, посвящённые картине «Джон Уик 4»

Фото: Total Film

Фото: Total Film

В четвёртой части нашумевшей серии боевиков компанию Ривзу составят знаменитые кинобойцы Донни Йен и Скотт Эдкинс. А к своим ролям вернутся Лоренс Фишбёрн, Иэн МакШейн и другие.

Изначально «Джон Уик 4» должен был выйти ещё в мае 2021 года, однако из-за пандемии премьеру в итоге отложили практически на два года. Сначала этот фильм хотели показать одновременно с «Матрицей 4». В итоге боевик выйдет на большие экраны 24 марта 2023 года. Доберётся ли лента до России, пока неизвестно.

Генеральный директор Lionsgate Джон Фелтхаймер в прошлом году заявил, что руководители кинокомпании всерьёз задумались о создании AAA-игры про Джона Уика.