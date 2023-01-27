Ремейк Dead Space уже установил абсолютный рекорд серии в Steam
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Спустя час после релиза ремейка Dead Space уже установил первый рекорд — пиковый онлайн в Steam превысил 20 тыс. человек, что в восемь (!) раз больше результата Dead Space 2. Теперь это самая популярная часть серии по этому результату.
Показатели серии в Steam
- Dead Space (2023) — 20 368 человек (и растёт).
- Dead Space 2 (2011) — 2484 человека.
- Dead Space (2008) — 2305 человек.
- Dead Space 3 (2013) — 1105 человек.
Первые две части выходили в Steam, когда платформа не была ещё настолько популярной, тогда как третья часть появилась уже заметно позднее первоначальной премьеры — в 2019 году (оригинал вышел в 2013-м). Это также повлияло на результаты.
Пока ремейк показывает себя отлично — пресса оценила его очень высоко, назвав все нововведения нужными и органичными. ЕА уже намекает на потенциальный ремейк второй части, но сначала первая часть должна показать достойные продажи.
Новость по темеГайд: как открыть секретную концовку в ремейке Dead Space
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