Ремейк Dead Space уже установил абсолютный рекорд серии в Steam

Спустя час после релиза ремейка Dead Space уже установил первый рекорд — пиковый онлайн в Steam превысил 20 тыс. человек, что в восемь (!) раз больше результата Dead Space 2. Теперь это самая популярная часть серии по этому результату.

Показатели серии в Steam

Dead Space (2023) — 20 368 человек (и растёт). Dead Space 2 (2011) — 2484 человека. Dead Space (2008) — 2305 человек. Dead Space 3 (2013) — 1105 человек.

Первые две части выходили в Steam, когда платформа не была ещё настолько популярной, тогда как третья часть появилась уже заметно позднее первоначальной премьеры — в 2019 году (оригинал вышел в 2013-м). Это также повлияло на результаты.

Пока ремейк показывает себя отлично — пресса оценила его очень высоко, назвав все нововведения нужными и органичными. ЕА уже намекает на потенциальный ремейк второй части, но сначала первая часть должна показать достойные продажи.