Видео: ремейк Dead Space запустили в 4К на видеокарте RТХ 4090

Портал IGN опубликовал 21-минутный геймплейный ролик, посвящённый вышедшему сегодня ремейку Dead Space. В видео Айзек Кларк исследует корабль «Ишимура», периодически вступая в схватки с некроморфами. Авторы записали геймплей с топового ПК в полноценном 4К-разрешении.

Они играли на ПК с процессором Intel Core i9-12900K (~3.2GHz), видеокартой NVIDIA RTX 4090 и оперативной памятью в 64 ГБ.

Ремейк Dead Space вышел сегодня, 27 января, на ПК, PS5 и Xbox Series. Космический хоррор уже установил первый рекорд — пиковый онлайн в Steam превысил 20 тыс. человек, что в восемь (!) раз больше результата Dead Space 2. Теперь это самая популярная часть серии по этому результату.

Первые две части выходили в Steam, когда платформа не была ещё настолько популярной, тогда как третья часть появилась уже заметно позднее первоначальной премьеры — в 2019 году (оригинал вышел в 2013-м). Это также повлияло на результаты.