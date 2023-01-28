Рекомендации вместо запретов. В Госдуме обсуждают видеоигры

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин уверен, что создание перечня одобренных правительством видеоигр — бессмысленная идея. Горелкин отмечает, что жестокие игры люди всё равно будут скачивать с торрентов, или получать к ним доступ другими нелегальными способами.
Вместо перечня депутат предлагает создать рейтинг с информацией о рекомендованном возрасте и уровне жестокости той или иной игры. По словам Горелкина, такой рейтинг мог бы помочь условному родителю принять решение о покупке ребёнку или себе игры.
На мой взгляд, государство не должно заниматься избыточным контролем всех этих процессов, но что действительно необходимо — это прозрачная и доступная система рейтинга видеоигр. Которая не только будет рекомендовать возраст, но ещё и описывать механики, уровень жестокости и некоторые другие параметры.
По информации газеты «Коммерсантъ», аппарат правительства попросил Генпрокуратуру и министерства оценить идеи по защите детей от негативного влияния видеоигр. Рассматривается создание перечня одобренных игр и перечня запрещённых проектов.
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