СМИ: Amazon разрабатывает сериал по игре Tomb Rider

Amazon приступила к работе над сериальной адаптацией игровой серии Tomb Raider. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщило издание The Hollywood Reporter. Сценарий шоу доверили обладательнице «Золотого глобуса» Фиби Уоллер-Бридж, которая наиболее известна как автор шоу «Дрянь». Она также выступит продюсером новых приключений Лары Крофт.

Скорее всего, Amazon получила права на экранизацию после того, как MGM решила отменить сиквел «Расхитительницы гробниц» с Алисией Викандер. Также сообщается, что корпорация займётся изданием следующей игры серии, над которой снова будет трудиться студия Crystal Dynamics.

Актёрский состав и дата премьеры нового шоу по вселенной Tomb Rider пока неизвестны. Amazon пока никак не прокомментировала информацию The Hollywood Reporter.