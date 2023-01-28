Сборы «Чебурашки» перевалили за 5,5 млрд рублей

Сборы семейной российской ленты «Чебурашка» перевалили отметку 5,5 млрд рублей. Выходит, что картина заработала 500 млн за шесть дней — 22 января её общая касса составляла 5 млрд рублей. Скорее всего, 6 млрд она соберёт на следующей неделе.

Фото: ЕАИС

«Чебурашка» — первая картина в истории наблюдений, которая смогла собрать более 5 млрд. До этого фильм стал первым в истории российского проката, которому удалось заработать более 4 млрд.

«Чебурашка» обошёлся студии Yellow, Black and White, платформе Start, «Союзмультфильму» и телеканалам «Россия 1» и СТС в 850 млн рублей.

«Чебурашка» — семейный фильм, снятый Дмитрием Дьяченко, который поставил трилогию «Последний богатырь». По большей части эта картина — ремейк культового советского мультфильма, основанного на произведениях Эдуарда Успенского.