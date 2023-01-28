Сборы «Чебурашки» перевалили за 5,5 млрд рублей
Поделиться
Сборы семейной российской ленты «Чебурашка» перевалили отметку 5,5 млрд рублей. Выходит, что картина заработала 500 млн за шесть дней — 22 января её общая касса составляла 5 млрд рублей. Скорее всего, 6 млрд она соберёт на следующей неделе.
Фото: ЕАИС
«Чебурашка» — первая картина в истории наблюдений, которая смогла собрать более 5 млрд. До этого фильм стал первым в истории российского проката, которому удалось заработать более 4 млрд.
«Чебурашка» обошёлся студии Yellow, Black and White, платформе Start, «Союзмультфильму» и телеканалам «Россия 1» и СТС в 850 млн рублей.
«Чебурашка» — семейный фильм, снятый Дмитрием Дьяченко, который поставил трилогию «Последний богатырь». По большей части эта картина — ремейк культового советского мультфильма, основанного на произведениях Эдуарда Успенского.
Комментарии
- 28 января 2023
-
14:54
-
14:37
-
14:00
-
13:28
-
12:45
-
12:20
- 27 января 2023
-
21:44
-
21:21
-
20:46
-
20:23
-
20:10
-
20:02
-
19:44
-
19:31
-
19:16
-
19:05
-
18:45
-
18:35
-
18:16
-
18:02
-
17:24
-
16:45
-
16:44
-
16:36
-
16:00
-
15:51
-
15:33
-
15:30
-
14:42
-
14:15
-
13:53
-
13:48
-
13:04
-
12:31
-
11:55
Партнерский контент