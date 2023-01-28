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В Сеть слили старый геймплей сетевой игры по Horizon Forbidden West

В Сеть слили старый геймплей сетевой игры по Horizon Forbidden West
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О том, что Guerrilla Games разрабатывает кооперативную онлайн-игру по вселенной Horizon, стало известно в конце прошлого года. Сегодня на Reddit опубликовали видео с геймплеем мультиплеера. Это очень ранний билд, но по нему уже можно понять, как примерно будет выглядеть игра.

При этом схваток с другими игроками не показали. В видео несколько разных персонажей в основном исследуют мир Horizon, а одного из них «обижают» агрессивные робозвери.

О том, что Guerrilla Games работает над мультиплеерной Horizon, стало известно благодаря 17 новым вакансиям, которые студия разместила на своём сайте. Команда искала опытного дизайнера игровых миров, талантливого разработчика боевой системы и других геймдев-специалистов.

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Дата релиза и другие подробности нового проекта пока неизвестны.

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