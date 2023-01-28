Премьера сериала «Король и шут» состоится 2 марта

Сериал «Король и шут», который расскажет о культовой одноимённой панк-группе, выйдет на «Кинопоиске» 2 марта. Об этом авторы шоу объявили на фестивале Bubble Comic Con 2023.

Исполнитель роли Горшка Константин Плотников отметил, что в сериале будет мир фэнтези. А исполнитель роли Князя Влад Коноплёв добавил, что многие песни «Короля и шута» обретут «долгожданное визуальное воплощение».

Мы не делали традиционное биографическое кино, это не чистая драма. В сериале есть и юмор, и фэнтези, а реальные события переплетены с приключениями в мире фантазий. В фэнтези Горшок и Князь отправляются спасать принцессу, встречая на своём пути героев песен «Короля и Шута».

Шоураннером проекта выступает Дмитрий Нелидов, наиболее известный по проектам «Конец света» и «Пищеблок», а кресло режиссёра занял Рустам Мосафир, который ранее поставил российский исторический боевик «Скиф».