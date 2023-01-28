Премьера сериала «Король и шут» состоится 2 марта
Поделиться
Сериал «Король и шут», который расскажет о культовой одноимённой панк-группе, выйдет на «Кинопоиске» 2 марта. Об этом авторы шоу объявили на фестивале Bubble Comic Con 2023.
Исполнитель роли Горшка Константин Плотников отметил, что в сериале будет мир фэнтези. А исполнитель роли Князя Влад Коноплёв добавил, что многие песни «Короля и шута» обретут «долгожданное визуальное воплощение».
Мы не делали традиционное биографическое кино, это не чистая драма. В сериале есть и юмор, и фэнтези, а реальные события переплетены с приключениями в мире фантазий. В фэнтези Горшок и Князь отправляются спасать принцессу, встречая на своём пути героев песен «Короля и Шута».
Шоураннером проекта выступает Дмитрий Нелидов, наиболее известный по проектам «Конец света» и «Пищеблок», а кресло режиссёра занял Рустам Мосафир, который ранее поставил российский исторический боевик «Скиф».
Комментарии
- 28 января 2023
-
14:54
-
14:37
-
14:00
-
13:28
-
12:45
-
12:20
- 27 января 2023
-
21:44
-
21:21
-
20:46
-
20:23
-
20:10
-
20:02
-
19:44
-
19:31
-
19:16
-
19:05
-
18:45
-
18:35
-
18:16
-
18:02
-
17:24
-
16:45
-
16:44
-
16:36
-
16:00
-
15:51
-
15:33
-
15:30
-
14:42
-
14:15
-
13:53
-
13:48
-
13:04
-
12:31
-
11:55
Партнерский контент