По Tomb Raider выпустят игру, фильм и сериал. Amazon делает новый «Властелин колец»

Видимо, Amazon решила взять под своё крыло всю франшизу Tomb Rider. Источники The Hollywood Reporter сообщают, что, помимо сериала и издания новой игры, компания собралась снять по мотивам приключений Лары Крофт полнометражный фильм.

По данным THR, Amazon хочет построить целую вселенную Tomb Raider, в которой видеоигра, сериал и фильм будут взаимосвязаны так же, как фильмы и сериалы в киновселенной Marvel. Один знакомый с соглашением инсайдер уверяет, что Amazon вложит во франшизу Tomb Rider огромные деньги, сопоставимые с затратами на вышедший в прошлом году сериал по «Властелину колец» и на грядущие спин-оффы по вселенной Джона Р.Р. Толкина.

По оценкам экспертов, Amazon потратила $ 250 млн только на покупку прав на франшизу «Властелин колец». Сколько компания хочет вложить в Tomb Rider, пока неизвестно, она пока не прокомментировала новость THR.