Авторы Hi-Fi Rush вдохновлялись «Скоттом Пилигримом» и другими фильмами Эдгара Райта

Геймдиректор недавно вышедшего ритм-слэшера Hi-Fi Rush Джон Йоханс признался, что идея этой игры пришла ему ещё в годы разработки первой The Evil Within. А вдохновением послужили фильмы британского режиссёра Эдгара Райта.

Йоханс подчеркнул, что Tango Gameworks давно хотела выйти за рамки жанра игровых хорроров. По его словам, ленты Райта, особенно «Малыш на драйве», отличаются выверенным взаимодействием музыки и экшена. Наибольшим вдохновением послужила одна из сцен в комедии «Зомби по имени Шон», где герои избивают зомби под песню Don't Stop Me Now группы Queen.

Отрывок из фильма «Зомби по имени Шон»

По словам разработчика, огромное влияние на Hi-Fi Rush оказала и картина Райта «Скотт Пилигрим против всех», а также серия комиксов о Пилигриме.

Я хотел, чтобы главный герой был не супергероем. Важной точкой отсчёта, которую мы использовали, был «Скотт Пилигрим», особенно «Скотт Пилигрим» Эдгара Райта.

Hi-Fi Rush доступна на ПК и Xbox. Также игра вышла в Game Pass.