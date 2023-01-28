Bubble уже работает над сериальной адаптацией комикса «Красная Фурия»

Bubble Studios подтвердила разработку сериальной адаптации комикса «Красная Фурия». Об этом авторы рассказали на фестивале Bubble Comic Con 2023.

Ещё одна внезапная новость, следующим проектом киновселенной Bubble станет сериал по комиксам серии «Красная Фурия».

Фото: Bubble

Подробности проекта создатели пообещали раскрыть позднее в этом году. Ранее основатель издательства комиксов Bubble Артём Габрелянов сообщал, что это будет сериал, главная героиня которого — профессиональная воровка и акробатка Ника Чайкина, которая входит в состав команды Международного агентства контроля. А события развернутся во вселенной «Майора Грома», только не в Питере, а в Москве.

«Красная Фурия» — это сериал про современную Москву, которая погрязла в бандитских разборках двух больших криминальных структур. Ника Чайкина оказывается втянута в войну между этими группировками как очень талантливая воровка.

Когда ждать сериал, пока неизвестно. Сегодня, 28 января, Bubble также подтвердила и разработку полноценного сиквела фильма «Майор Гром».