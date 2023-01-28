«Аватар 2» обошёл «Звёздные войны» и стал четвёртым самым кассовым фильмом в истории

«Аватар: Путь воды» продолжает доминировать в мировом прокате. Лента Джеймса Кэмерона добралась до отметки в $ 2,074 млрд, тем самым опередив «Звёздные войны: Пробуждение силы» ($ 2,071 млрд). Теперь фильм занимает четвёртую строчку в списке самых кассовых картин всех времён, уступая лишь «Титанику» ($ 2,194 млрд), «Мстителям: Финал» ($ 2,799 млрд) и первому «Аватару» ($ 2,923 млрд).
Скорее всего, это далеко не последнее достижение фильма. Аналитики прогнозируют, что по итогам следующей недели «Аватар 2» опередит «Титаник» и займёт третью строчку в таблице. При этом стоит учитывать, что ленту с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет вновь покажут в кинотеатрах всего мира ближе к 14 февраля, так что сразу два фильма Джеймса Кэмерона вступят в серьёзную схватку.
Топ-10 самых кассовых фильмов в истории
- «Аватар» ($ 2,923 млрд).
- «Мстители: Финал» ($ 2,799 млрд).
- «Титаник» ($ 2,194 млрд).
- «Аватар: Путь воды» ($ 2,074 млрд).
- «Звёздные войны: Пробуждение силы» ($ 2,071 млрд).
- «Мстители: Война бесконечности» ($ 2,052 млрд).
- «Человек-паук: Нет пути домой» ($ 1,92 млрд).
- «Мир юрского периода» ($ 1,671 млрд).
- «Король Лев» ($ 1,663 млрд).
- «Мстители» ($ 1,520 млрд).
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