Разработчики ремейка Dead Space решат проблему с текстурами

Представитель студии EA Motive заявил, что он с коллегами в курсе проблемы с рендерингом текстур в ремейке Dead Space на ПК и PS5. Авторы уже готовят патч, который исправит недоработку на консоли Sony, а также позволит отключить систему оптимизации шейдинга (VRS) на ПК.
Проблему с текстурами игроки, блогеры и журналисты обнаружили сразу после релиза хоррора. Джон Линнеман из Digital Foundry отметил, что артефакты появляются на экране из-за активной работы VRS.
Артефакты, возникающие в результате работы VRS
Фото: Electronic Arts
VRS в активной фазе повышает производительность с помощью оптимизации шейдинга. Технология автоматически определяет, где и в какой момент нужно повысить детализацию, а где её нужно временно понизить.
Точная дата выхода апдейта пока неизвестна. Ремейк Dead Space доступен на ПК, PS5 и Xbox Series.
Несмотря на эту техническую проблему, ремейк Dead Space в первый час после релиза установил первый рекорд — пиковый онлайн в Steam превысил 20 тыс. человек, что в восемь (!) раз больше результата Dead Space 2. Теперь это самая популярная часть серии по этому результату.
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