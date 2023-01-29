Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Разработчики ремейка Dead Space решат проблему с текстурами

Разработчики ремейка Dead Space решат проблему с текстурами
Комментарии

Представитель студии EA Motive заявил, что он с коллегами в курсе проблемы с рендерингом текстур в ремейке Dead Space на ПК и PS5. Авторы уже готовят патч, который исправит недоработку на консоли Sony, а также позволит отключить систему оптимизации шейдинга (VRS) на ПК.

Проблему с текстурами игроки, блогеры и журналисты обнаружили сразу после релиза хоррора. Джон Линнеман из Digital Foundry отметил, что артефакты появляются на экране из-за активной работы VRS.

Артефакты, возникающие в результате работы VRS

Артефакты, возникающие в результате работы VRS

Фото: Electronic Arts

VRS в активной фазе повышает производительность с помощью оптимизации шейдинга. Технология автоматически определяет, где и в какой момент нужно повысить детализацию, а где её нужно временно понизить.

Точная дата выхода апдейта пока неизвестна. Ремейк Dead Space доступен на ПК, PS5 и Xbox Series.

Несмотря на эту техническую проблему, ремейк Dead Space в первый час после релиза установил первый рекорд — пиковый онлайн в Steam превысил 20 тыс. человек, что в восемь (!) раз больше результата Dead Space 2. Теперь это самая популярная часть серии по этому результату.

Новость по теме
Ремейк Dead Space уже установил абсолютный рекорд серии в Steam
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023