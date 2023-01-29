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Монстры-щелкуны из сериала The Last of Us сильно напугали одну из актрис

Монстры-щелкуны из сериала The Last of Us сильно напугали одну из актрис
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Анна Торв, которая играет в сериале The Last of Us Тесс, призналась, что во время съёмок одной из сцен её по-настоящему напугали монстры-щелкуны. Эти заражённые на съёмках и на экране выглядят максимально реалистичными, потому что авторы использовали качественный грим и протезы. Плюс к этому эпизоды с ними снимались с минимальным освещением. А играющие этих зомби актёры довольно высокие и пластичные.

Актриса отметила, что даже в перерывах между дублями она некоторое время не могла общаться с актёрами, которые играли щелкунов, — настолько ей было некомфортно. Недавно стало известно, почему щелкуны вышли такими пугающими — в сериале над их образами и звуками вновь поработали Мисти Ли и Филипп Ковац. Эти актёры реализовали этих монстров и в оригинальной игре.

Щелкуны — заражённые на третьей стадии люди из вселенной The Last of Us, которые превратились в полностью слепых монстров и ищут жертв с помощью эхолокации.
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