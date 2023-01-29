Легендарный телеведущий Николай Дроздов попал в больницу

85-летний учёный-зоолог Николай Дроздов, наиболее известный как ведущий телепрограммы «В мире животных», попал в больницу с переломом восьми рёбер после того, как, возвращаясь с работы в МГУ, он неудачно упал на улице. Сейчас Николай находится в палате интенсивной терапии. Об этом сообщил «Московскому комсомольцу» друг учёного, художник Константин Мирошник.

Врачи зафиксировали у него переломы восьми рёбер. Эту неделю было очень тяжко, Николая Николаевича мучили сильные боли. Ему постоянно колют обезболивающее, чтобы облегчить состояние. Он держится молодцом, не унывает.

Изначально Николая Дроздова поместили в реанимацию, но недавно его перевели в палату интенсивной терапии. Пока к нему пускают только дочь. Врачи решили не накладывать ему гипс, они уверены, что рёбра срастутся сами. Через неделю учёного выпишут из больницы, а полное восстановление ожидается через два месяца.