В новой рекламе PS5 «снялся» Человек-паук

Один из пользователей Reddit опубликовал рекламу консоли PlayStation 5, в которой фигурируют два Человека-паука. По его словам, этот ролик показали по австралийскому каналу ESPN 2.

В этой рекламе два Человека-паука помогают полиции задержать опасных преступников. В видео также есть ведущая новостей и несколько полицейских в исполнении живых актёров.

Реклама PlayStation 5 с двумя Человеками-пауками

Несколько реддиторов отмечают, что Sony действительно крутит в Австралии эту рекламу PlayStaton 5. Они также вспомнили, что ранее компания уже продвигала подобным образом консоль, только с Элой из вселенной Horizon.

Sony ранее заявляла, что «Человек-паук 2» выйдет на PlayStation 5 в этом году. Sony обещает выпустить игру осенью этого года. Её анонсировали в сентябре 2021-го. Авторы всё ещё не делились каким-то деталями, однако, по слухам, игра станет на порядок масштабнее оригинала. В сиквеле точно появится Веном и, возможно, другие культовые враги Паучка.