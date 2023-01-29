RTX 4090 не смогла вытянуть ремейк Dead Space в 4К на «ультра» с 60 FPS

Обозреватель издания DSOGaming протестировал ремейк Dead Space на ПК с видеокартой NVIDIA RTX 4090 в нативном 4K-разрешении и на самых максимальных настройках. Оказалось, что на таких заданных параметрах и с мощной картой хоррор не тянет стабильные 60 FPS, иногда проседая до 50 FPS.

Сильнейшие просадки FPS на «ультрах» наблюдаются во вступительной сцене на корабле «Ишимура». При этом большую часть игрового процесса FPS держится на отметке 60 и выше, но заметно падает во время активных битв с врагами в помещениях, где много эффектов пара и огня.

На максимальных настройках ремейка Dead Space нагрузка на видеокарту RTX 4090 составляла 98–99%.

Запись геймплея ремейка Dead Space на максимальных настройках с картой RTX 4090