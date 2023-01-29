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Авторы Atomic Heart не занимаются сбором данных для передачи российским госорганам

Авторы Atomic Heart не занимаются сбором данных для передачи российским госорганам
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Недавно стало известно, что в политике конфиденциальности на сайте авторов Atomic Heart есть пункт о возможной передаче данных госорганам России.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Компания вправе осуществлять передачу Данных третьим лицам (федеральной налоговой службе, государственному пенсионному фонду и иным государственным органам) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Некоторые западные журналисты уже выразили по этому поводу опасения. Представитель Mundfish, в свою очередь, уже дал комментарии изданию GamesRadar. Он заявил, что этот пункт из устаревшего документа, который не успели удалить с сайта студии.

Наша сайт и игра не собирают никакой информации или данных. Документ с политикой конфиденциальности на сайте устарел. В нём содержится некорректная информация, и мы должны были удалить его несколько лет назад. Мы приносим извинения за любую неопределённость по этому вопросу.

Mundfish не подтвердила и не опровергла заявления о сборе данных. Представитель студии также не смог сказать, есть ли у Mundfish офис в Москве. Многие компании предупреждают посетителей ресурсов о возможном сборе данных. Например, подобные правила присутствуют в политике конфиденциальности Google и Apple.

Atomic Heart на этой неделе ушла на золото — это значит, что релиз игры переносить точно не будут. Хотя вероятность переноса всё-таки есть, но она равна где-то 0,01%, как это было с Cyberpunk 2077 в 2020 году.

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