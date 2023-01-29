Эдди Мерфи мечтает вернуться к роли Осла из «Шрека»

Знаменитый комик и актёр Эдди Мерфи недавно заявил о полной готовности вернуться к роли Осла из «Шрека». В Сети уже ходит масса слухов о возможном продолжении серии мультфильмов об известном зелёном гоблине и его друзьях.
Мерфи заявил, что DreamWorks не совсем понимает значимость Осла из «Шрека» в массовой культуре. Артисту очень понравился новый спин-офф о Коте в сапогах, но, по его мнению, сольник про вислоухого шутника точно выйдет смешнее приключений обаятельного кота с рапирой.
Если бы они когда-нибудь пришли ко мне с новым «Шреком», я бы согласился на проект за две секунды. Я очень люблю Осла. Знаете, они сняли «Кота в сапогах»… но им нужно было сделать фильм «Осёл». Осёл смешнее, чем Кот в сапогах. Но отмечу, что этих героев я люблю одинаково сильно.
Последний раз Мерфи возвращался к Ослу в мультфильме «Шрек навсегда» 2010 года. Недавно стало известно, что мультфильм «Кот в сапогах 2: Последнее желание» собрал в мировом прокате $ 300 млн. С учётом того, что лента уже вышла в онлайне, это очень неплохой результат.
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