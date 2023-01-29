Google представила нейросеть, которая умеет генерировать музыку

Google презентовала нейросеть MusicLM — она предназначена для генерации музыки по текстовым запросам пользователей. Это не первая подобная программа. Но благодаря широкой музыкальной библиотеке, которая доступна корпорации, её ИИ способно создавать более качественные музыкальные полотна. При этом программа пока ещё недостаточно доработана.

MusicLM также способна генерировать треки на основе напева или описания изображений. При этом ИИ умеет комбинировать самые разные жанры и музыкальные инструменты, и создавать на их основе полноценные звуковые гибриды.

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Программу пока сложно назвать идеальной — она пока не умеет создавать реалистичный вокал. Также наблюдается большое количество повторяющихся музыкальных паттернов и недостаточно качественное распределение частот. Если инженеры доработают этот ИИ, то он сможет облегчить работу как минимум игровых композиторов, блогеров, аранжировщиков и других представителей креативных профессий.

Google не собирается выпускать MusicLM на рынок, по крайней мере, пока. Некоторые сгенерированные программой треки можно послушать по этой ссылке.