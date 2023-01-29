Умер великий Вячеслав Назарук, создатель кота Леопольда, Мамонтёнка и других добрых героев

В возрасте 81 года умер знаменитый мультипликатор Вячеслав Назарук, создавший Мамонтенка, Крошку Енота, кота Леопольда и других известных персонажей. О кончине сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

28 января скончался художник-постановщик мультфильмов «Кот Леопольд», «Мама для мамонт`нка», «Крошка Енот», «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой», «Чертёнок с пушистым хвостом» и многих других Вячеслав Назарук.

Прощание с Вячеславом Назаруком пройдёт в храме царевича Дмитрия при Первой градской больнице 1 февраля, в 14:00.

Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года. Он был не только художником-мультипликатором, но и художником-постановщиком, живописцем и скульптором. Назарук известен не только как аниматор, но как книжный иллюстратор и живописец, его авторству принадлежит серия полотен, посвящённых русской истории. Среди них «Ледовое побоище» и триптих «Слово о полку Игореве».

В 1985 году за серию мультипликационных фильмов о коте Леопольде художник был удостоен Госпремии СССР. В студии Disney, по просьбе американских коллег, читал лекции теории рисунка, живописи и композиции.