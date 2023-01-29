NAVI вылетела во второй дивизион Dota Pro Circuit
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Ростер Natus Vincere не смог сохранить место в главной региональной лиги Dota Pro Circuit для команд Восточной Европы — во втором туре сезона коллектив Алика V-Tune Воробья сыграет во втором дивизионе.
В последнем матче DPC-сезона украинская команда неожиданно проиграла Nemiga Gaming из Беларуси, для которой этот матч уже не имел турнирного значения. В итоге NAVI вместе с соперником делит последнее место и лишается возможности выступать в главной лиге по Dota 2 в следующем туре.
Фото: Liquipedia
Напомним, по итогам Dota Pro Circuit 2023: Tour 1 команды BetBoom Team, Team Spirit и HellRaisers вместе с призёрами из других регионов примут участие в глобальном турнире The Lima Major 2023 — он пройдёт с 22 февраля по 5 марта в столице Перу.
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