Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

NAVI вылетела во второй дивизион Dota Pro Circuit

NAVI вылетела во второй дивизион Dota Pro Circuit
Комментарии

Ростер Natus Vincere не смог сохранить место в главной региональной лиги Dota Pro Circuit для команд Восточной Европы — во втором туре сезона коллектив Алика V-Tune Воробья сыграет во втором дивизионе.

В последнем матче DPC-сезона украинская команда неожиданно проиграла Nemiga Gaming из Беларуси, для которой этот матч уже не имел турнирного значения. В итоге NAVI вместе с соперником делит последнее место и лишается возможности выступать в главной лиге по Dota 2 в следующем туре.

Фото: Liquipedia

Напомним, по итогам Dota Pro Circuit 2023: Tour 1 команды BetBoom Team, Team Spirit и HellRaisers вместе с призёрами из других регионов примут участие в глобальном турнире The Lima Major 2023 — он пройдёт с 22 февраля по 5 марта в столице Перу.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023