Умерла актриса Энни Вершинг, она играла Тесс в игре The Last of Us
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На 46 году жизни скончалась актриса Энни Вершинг, наиболее известная миру по роли Тесс в первой части игры The Last of Us. Однако она также играла во многих сериалах, включая «Звёздный путь: Пикар», «Новичок», «Вне времени», «Босх», «Род человеческий» и «Касл».
Как оказалось, с середины 2020 года актриса боролась с раком, но она не особо распространялась об этом и продолжала работать. Последними сериалами с ней стали «Звёздный путь: Пикар» и «Новичок».
На произошедшее уже отреагировали создатель игры Нил Дракманн.
Только что узнал, что мой близкий друг, Энни Вершинг, скончалась. Мы потеряли потрясающую актрису и человека. Моё сердце разбито. Мысленно я с её родными.
У Энни Вершинг трое детей, Фредди, Оззи и Арчи, и муж Стивен Фулл. Он тоже кое-что сказал.
Сегодня в душе нашей семьи возникла бездонная дыра. Но она [Энни] оставила нам инструменты, чтобы заполнить её. Энни находила чудо в самом простом. Ей не требовалась музыка для танцев. Она научила нас не ждать приключение, а идти на его поиски, ведь оно везде.
Ниже ролике о съёмках игры The Last of Us с акцентом на персонаже Энни Вершинг.
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