Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Легендарному режиссёру Джону Карпентеру понравился ремейк Dead Space

Легендарному режиссёру Джону Карпентеру понравился ремейк Dead Space
Комментарии

Культовый режиссёр Джон Карпентер, снявший «Хэллоуин», «Нечто» и другие картины, похоже, уже попробовал ремейк Dead Space. Ранее постановщик говорил, что сильно ждёт игру. Похоже, он не соврал.

Карпентер поделился коротким мнением о ремейке. Он похвалил Electronic Arts, а сам проект назвал захватывающим и действительно пугающим.

Фото: Twitter

Обновлённая Dead Space от EA захватывающая и пугающая. Отличная игра!

Ранее Карпентер упомянал, что над экранизацией Dead Space уже работает другой режиссёр, именно поэтому он не станет постановщиком картины, но официально о ленте об игре не объявляли.

Ремейк Dead Space вышел на ПК, PS5 и Xbox Series, но из-за ограничений со стороны EA в игру не добавили поддержку русского языка.

Как Square Enix могла настолько облажаться с Forspoken? Консольный эксклюзив PS5 ужасен Как Square Enix могла настолько облажаться с Forspoken? Консольный эксклюзив PS5 ужасен
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023