Легендарному режиссёру Джону Карпентеру понравился ремейк Dead Space
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Культовый режиссёр Джон Карпентер, снявший «Хэллоуин», «Нечто» и другие картины, похоже, уже попробовал ремейк Dead Space. Ранее постановщик говорил, что сильно ждёт игру. Похоже, он не соврал.
Карпентер поделился коротким мнением о ремейке. Он похвалил Electronic Arts, а сам проект назвал захватывающим и действительно пугающим.
Фото: Twitter
Обновлённая Dead Space от EA захватывающая и пугающая. Отличная игра!
Ранее Карпентер упомянал, что над экранизацией Dead Space уже работает другой режиссёр, именно поэтому он не станет постановщиком картины, но официально о ленте об игре не объявляли.
Ремейк Dead Space вышел на ПК, PS5 и Xbox Series, но из-за ограничений со стороны EA в игру не добавили поддержку русского языка.
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