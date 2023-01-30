Легендарному режиссёру Джону Карпентеру понравился ремейк Dead Space

Культовый режиссёр Джон Карпентер, снявший «Хэллоуин», «Нечто» и другие картины, похоже, уже попробовал ремейк Dead Space. Ранее постановщик говорил, что сильно ждёт игру. Похоже, он не соврал.

Карпентер поделился коротким мнением о ремейке. Он похвалил Electronic Arts, а сам проект назвал захватывающим и действительно пугающим.

Фото: Twitter

Обновлённая Dead Space от EA захватывающая и пугающая. Отличная игра!

Ранее Карпентер упомянал, что над экранизацией Dead Space уже работает другой режиссёр, именно поэтому он не станет постановщиком картины, но официально о ленте об игре не объявляли.

Ремейк Dead Space вышел на ПК, PS5 и Xbox Series, но из-за ограничений со стороны EA в игру не добавили поддержку русского языка.