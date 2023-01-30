Источник: Epic Games закроет королевскую битву Rumbleverse. Игра вышла полгода назад
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Как сообщает авторитетный журналист и инсайдер Том Хендерсон, Epic Games решила отказаться от королевской битвы Rumbleverse. Игра вышла прошлым летом и не смогла привлечь аудиторию, из-за чего компания решила закрыть проект.
По информации инсайдера, это произойдёт уже в конце февраля, а полноценный анонс должен состояться до конца месяца. Возможно, о закрытии Rumbleverse объявят уже сегодня, 30 января.
Rumbleverse — бесплатная королевская битва с элементами браулера, в которой принимают участие сразу 40 игроков. Разработкой проекта занималась студия Iron Galaxy, которая до этого поддерживала файтинг Killer Instinct. Новинка собрала отличные отзывы ещё при тестировании, однако после релиза так и не смогла набрать аудиторию.
Новость по темеВышла бесплатная Rumbleverse. Это файтинг и королевская битва
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