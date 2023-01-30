Hi-Fi Rush стала лучшей игрой Xbox в Steam. Игроки просто в восторге
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Hi-Fi Rush вышла совсем недавно, но уже стала неожиданным хитом. Проект Tango Gameworks получил самый тёплый приём аудитории в Steam среди игр, вышедших на Xbox. У тайтла уже 98% положительных отзывов на основе 3,6 тыс. мнений.
Примечательно, что у Hi-Fu Rish на Xbox Series X высочайшие оценки аудитории и на Metacritic. У проекта 9,2 балла из 10. Это больше, чем рейтинг критиков — журналисты оценили игру на 86 баллов из 100.
Фото: Steam
Лучшие игры в Steam, вышедшие на Xbox, по мнению геймеров
- Hi-Fi Rush — 98% положительных отзывов.
- Psychonauts 2 — 97% положительных отзывов.
- Ori and the Will of the Wisps — 96% положительных отзывов.
- Age of Empires 2 HD (2013 года) — 95% положительных отзывов.
- Ori and the Blind Forest: Definitive Edition — 95% положительных отзывов.
Новость по темеАвторы Hi-Fi Rush вдохновлялись «Скоттом Пилигримом» и другими фильмами Эдгара Райта
Hi-Fi Rush доступна только на ПК и Xbox.
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