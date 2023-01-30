Видео: Sony тизерит «Человека-паука 2» в новой рекламе PlayStation 5
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Sony опубликовала новый рекламный ролик PlayStation 5, отрывок из которого ранее публиковали в Австралии. В рекламе авторы ведут репортаж сразу из нескольких миров, включая Нью-Йорк с двумя Человеками-пауками, западное побережье США из серии Horizon, Мидгард с проезжающими мимо Кратосом и Атреем из God of War, а также других героев PlayStation.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.
К сожалению, какими-либо подробностями будущих игр Sony не поделилась. Из грядущих новинок на PlayStation 5— летняя Final Fantasy 16 и «Человек-паук 2», который выйдет этой осенью. Полноценная презентация новой игры про Дружелюбного соседа наверняка состоится этим летом на Summer Game Fest.
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