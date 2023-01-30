В Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» не будет романтических отношений

Hogwarts Legacy уже стала настоящей игрой мечты для фанатов «Гарри Поттера». Авторы уже не раз говорили, что хотят выпустить ту самую игру в волшебной вселенной, о которой геймеры мечтали последние 20 лет. К сожалению, это означает, что многие пользователи столкнутся с жестокой реальностью: окажется, что той или иной ожидаемой для них функции в игре попросту нет.
Сперва ноткой разочарования стал отказ от квиддича, а теперь дело дошло до отсутствия романтических отношений в игре. Как признались авторы, они не стали затрагивать эту тему, потому что это было бы сложно реализовать в уже довольно комплексном мире Hogwarts Legacy.
При этом геймеры смогут завести дружеские отношения с четырьмя персонажами. Среди них: Нацай Онай (Гриффиндор), Амит Таккар (Когтевран), Поппи Свитинг (Пуффендуй) и Себастьян Сэллоу (Слизерин). Они станут спутниками главного героя в некоторых сюжетных миссиях.
Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля на ПК, PS5, Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox и 25 июля на Switch. Обладатели расширенного издания смогут начать играть уже 7 февраля.
Нацай Онай
Фото: Warner Bros.
Амит Таккар
Фото: Warner Bros.
Поппи Свитинг
Фото: Warner Bros.
Себастьян Сэллоу
Фото: Warner Bros.
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