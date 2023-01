«Я рыдала как ребёнок». Зрители восхваляют третий эпизод сериала The Last of Us

Вчера состоялась премьера третьего эпизода сериала The Last of Us. Первые две серии шоу приняли очень тепло, однако сейчас весь интернет обсуждает именно свежий эпизод. Его полностью посвятили Биллу — второстепенному, но любимому у геймеров персонажу.

На сайте IMDb у серии 9,3 балла из 10. Примерно так же оценили и предыдущие эпизоды, но серия про Билла впечатлила многих не только актёрской игрой и общим антуражем.

Фото: IMDb

В следующем абзаце есть спойлеры к игре и к третьей серии!

Дело в том, что этот эпизод сильно разнится с историей, которую нам показали в игре. В The Last of Us Джоэл и Элли прибывали в городок, в котором жил Билл. Он наставил в нём ловушек и защищался от заражённых и чужаков. Герои лично встретились с Биллом и он помог выбраться им из города. В сериале нам показали жизнь Била до апокалипсиса, знакомство с его другом Фрэнком и часть его жизни уже во время пандемии кордицепса. Важное отличие — на момент прибытия Элли и Джоэла в город Билл уже мёртв. Он оставил Джоэлу записку, а в игре Билл находил записку от уже мёртвого Фрэнка.

Отзывы от серии у людей исключительно положительные, несмотря на крутые расхождения с оригиналом.

Мне понравился этот эпизод. Я рыдала, прямо как ребёнок.

Ник Офферман и Мюррей Бартлетт заслуживают «Эмми» за этот эпизод. Просто мастер-класс по красивому рассказыванию историй и развитию персонажей.

Вау. Крейг и команда точно понимают, что делает сериал The Last of Us таким особенным. Какое невероятное и трогательное дополнение к знакомой истории.

Блин, я чуть не заплакал. Это большое напоминание о том, что шоу не только о Джоэле и Элли, но и о выживших после апокалипсиса и о том, как им удается оставаться людьми.

Сериал The Last of Us можно посмотреть на HBO Max. В России шоу официально не показывают.