Никс о форме NAVI по Dota 2: второй дивизион — это то, где вам место

Стример и комментатор Dota 2 Александр Nix Левин прокомментировал вылет состава Natus Vincere из высшего дивизиона региональной лиги Dota Pro Circuit для Восточной Европы.

Бывший про-игрок отметил, что украинская команда могла вообще закончить сезон без побед, если бы не трудности при подготовке к сезону у соперников.

Второй дивизион — это то, где вам место. Вот серьёзно. Очевидно, NAVI могла бы быть той командой, которая не выиграла бы ни одной игры. У них одна победа над One Move, но там в начале были проблемы с буткемпом, ещё что-то. Я уверен, если бы этот матч провели прямо сейчас, NAVI бы им 2:0 проиграли.



Я абсолютно уверен, что Natus Vincere на данный момент — слабейшая команда вообще в первом дивизионе. И она недостойна вообще здесь находиться.

NAVI заняла последнее место в рамках Dota Pro Circuit 2023: Tour 1 для команд Восточной Европы, выиграв лишь одну встречу из семи. Команда отказалась играть дополнительный матч с Nemiga Gaming за седьмое место и дополнительные призовые.