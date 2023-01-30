Никс о форме NAVI по Dota 2: второй дивизион — это то, где вам место
Поделиться
Стример и комментатор Dota 2 Александр Nix Левин прокомментировал вылет состава Natus Vincere из высшего дивизиона региональной лиги Dota Pro Circuit для Восточной Европы.
Бывший про-игрок отметил, что украинская команда могла вообще закончить сезон без побед, если бы не трудности при подготовке к сезону у соперников.
Второй дивизион — это то, где вам место. Вот серьёзно. Очевидно, NAVI могла бы быть той командой, которая не выиграла бы ни одной игры. У них одна победа над One Move, но там в начале были проблемы с буткемпом, ещё что-то. Я уверен, если бы этот матч провели прямо сейчас, NAVI бы им 2:0 проиграли.
Я абсолютно уверен, что Natus Vincere на данный момент — слабейшая команда вообще в первом дивизионе. И она недостойна вообще здесь находиться.
NAVI заняла последнее место в рамках Dota Pro Circuit 2023: Tour 1 для команд Восточной Европы, выиграв лишь одну встречу из семи. Команда отказалась играть дополнительный матч с Nemiga Gaming за седьмое место и дополнительные призовые.
Комментарии
- 30 января 2023
-
15:58
-
15:35
-
15:31
-
15:21
-
15:15
-
14:55
-
14:46
-
14:44
-
14:15
-
14:08
-
13:34
-
13:30
-
13:09
-
12:41
-
12:30
-
11:45
-
11:08
-
10:40
-
10:07
-
09:30
-
01:42
- 29 января 2023
-
20:21
-
19:31
-
19:09
-
18:58
-
18:18
-
17:31
-
17:29
-
16:49
-
16:10
-
15:35
-
15:07
-
14:53
-
14:22
-
13:54
Партнерский контент