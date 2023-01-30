Онлайн-кинотеатрам России вновь предложили принудительно лицензировать западный контент

Министерство юстиции РФ предложило расширить принудительное лицензирование западного контента в том числе и на онлайн-кинотеатры. Об этом сообщает «Коммерсантъ», который ознакомился с соответствующим письмом Минюста в правительство.

Сперва прокат иностранных фильмов в России без разрешения правообладателя хотели разрешить только обычным кинотеатрам, однако в правительстве считают, что подобная практика нужна также и для отечественных стримингов. На решение наверняка повлияла новость о том, что с 1 февраля в РФ нельзя будет легально посмотреть фильмы по «Гарри Поттеру».

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При этом сами онлайн-кинотеатры всё ещё выступают против принудительного лицензирования. Как отмечают представители стриминговых сервисов, подобное решение только ухудшит отношения с правообладателями и может привести к новым санкциям.