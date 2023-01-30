Журналист Ричард Льюис раскритиковал турнирных операторов за отстранение Virtus.pro
Поделиться
Британский киберспортивный журналист Ричард Льюис опубликовал на своём YouTube-канале видео, посвящённое санкциям организаторов турниров по CS:GO в адрес российского клуба Virtus.pro.
Льюис уверен, что для запрета Virtus.pro выступать под своим названием нет достаточных оснований.
Это безумие, которое в 2023 году должно прекратиться. Virtus.pro принадлежит компании из Армении. Если она подставная, докажите это — или закройте свой рот. Я журналист и привык жить по таким стандартам.
Известный журналист также обратил внимание, что санкции в отношении российских команд действуют выборочно.
Team Spirit — мы вообще не знаем, кто владеет этой командой, такое никого не волнует. Спонсором forZe является «Лукойл», но им всё равно. Почему-то все обращают внимание на Virtus.pro, просто потому что это крупнейший российский клуб.
С весны 2022 года игроки Virtus.pro выступают под нейтральным названием Outsiders на ряде крупных турниров по CS:GO — ESL и BLAST называют в качестве причины связь руководства клуба с российскими олигархами.
Комментарии
- 30 января 2023
-
15:58
-
15:35
-
15:31
-
15:21
-
15:15
-
14:55
-
14:46
-
14:44
-
14:15
-
14:08
-
13:34
-
13:30
-
13:09
-
12:41
-
12:30
-
11:45
-
11:08
-
10:40
-
10:07
-
09:30
-
01:42
- 29 января 2023
-
20:21
-
19:31
-
19:09
-
18:58
-
18:18
-
17:31
-
17:29
-
16:49
-
16:10
-
15:35
-
15:07
-
14:53
-
14:22
-
13:54
Партнерский контент