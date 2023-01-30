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Журналист Ричард Льюис раскритиковал турнирных операторов за отстранение Virtus.pro

Журналист Ричард Льюис раскритиковал турнирных операторов за отстранение Virtus.pro
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Британский киберспортивный журналист Ричард Льюис опубликовал на своём YouTube-канале видео, посвящённое санкциям организаторов турниров по CS:GO в адрес российского клуба Virtus.pro.

Льюис уверен, что для запрета Virtus.pro выступать под своим названием нет достаточных оснований.

Это безумие, которое в 2023 году должно прекратиться. Virtus.pro принадлежит компании из Армении. Если она подставная, докажите это — или закройте свой рот. Я журналист и привык жить по таким стандартам.

Известный журналист также обратил внимание, что санкции в отношении российских команд действуют выборочно.

Team Spirit — мы вообще не знаем, кто владеет этой командой, такое никого не волнует. Спонсором forZe является «Лукойл», но им всё равно. Почему-то все обращают внимание на Virtus.pro, просто потому что это крупнейший российский клуб.

С весны 2022 года игроки Virtus.pro выступают под нейтральным названием Outsiders на ряде крупных турниров по CS:GO — ESL и BLAST называют в качестве причины связь руководства клуба с российскими олигархами.

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