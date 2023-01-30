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Творческий директор Firaxis: я ничего не знаю об XCOM 3

Творческий директор Firaxis: я ничего не знаю об XCOM 3
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Стратегии Marvel’s Midnight Suns вышла почти два месяца назад, и геймеры уже завалили вопросами студию Firaxis о новой части серии XCOM. Ранее компания выпустила три игры по франшизе, которую полюбили как фанаты оригинальных игр, так и новички.

Творческий директор студии Джейк Соломон заявил, что у студии пока нет никаких скрытых планов на теоретическую XCOM 3.

Конечно, вы сможете спросить меня и присоединиться к хору других голосов, доносящихся с холма. Но лично у меня нет никакой информации о новой XCOM. Только вчера я работал над нарядами Морбиуса для аббатства и их расцветками, так что сейчас я занят другими вещами. Я не пытаюсь что-то скрыть, я правда ничего не знаю о новой части серии.

Ранее Соломон уже отмечал, что серия XCOM живее всех живых. Возможно, команда возьмётся за разработку новой части после окончания поддержки супергеройской Marvel’s Midnight Suns. Поэтому потенциальную XCOM 3 придётся ждать ещё как минимум несколько лет.

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