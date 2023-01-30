Премьерный показ сериала о российском киберспорте «Мишки на сервере» пройдет в Челябинске

Сегодня в Челябинске в кинотеатре «Мегаполис» пройдет премьерный показ первых двух серий уникального документального сериала о российском киберспорте «Мишки на севере». Зарегистрироваться для участия в просмотре можно по ссылке.

«Мишки на сервере» – это пять фильмов, которые помогают понять и полюбить компьютерный спорт. Как видеоигры стали полноценным видом спорта? Есть ли у нашего киберспорта особенности и характер? Почему игры сегодня — карьерный и социальный лифт? Об этом рассказывают легенды и менеджеры ведущих клубов, подвижники и энтузиасты, чемпионы и геймеры.

А ещё «Мишки на сервере» — большое путешествие по времени и стране. От 1996 года — первого компьютерного клуба в подсобке магазина офисной техники, — до Чемпионата России по киберспорту-2022. От Владивостока, где тренировочный лагерь стоит на берегу Японского моря, до поселков Сургутского района: здесь киберспортивные классы открывают в спортцентрах и музеях. Остановки — в Иркутске, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре и Белгороде. Десять городов. Более двадцати героев.

Вот что говорит о премьере режиссёр сериала Кирилл Алёхин:

Так масштабно, дотошно и при этом тепло про наш киберспорт еще не снимали. Для нас «Мишки на сервере» — личная история. Мы тоже прогуливали школу в клубах, бились за ММR, давно и искренне любим игры… И нашли для фильма таких же влюбленных и горящих киберспортом героев.