Первый кадр из сериала «Ван Пис» от Netflix. Шоу выйдет в 2023 году

Создатели экранизации манги и аниме «Ван Пис» поделились первым кадром из будущей адаптации для Netflix и объявили дату выхода. Шоу выйдет в 2023 году, точной датой релиза авторы обещали поделиться чуть позже. Кроме того, создатели поделились первым кадром из сериала, на котором можно увидеть главного героя Манки Д. Луффи и всю команду «Пиратов соломенной шляпы».

Главные роли в экранизации One Piece исполнят Иньяки Годой, Макэню, Эмили Радд и Таз Скайлер. Остальной каст сериала можно увидеть на сравнительной картинке ниже.

Каст «Ван Писа» от Netflix Фото: Netflix

Аниме One Piece рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Он ищет легендарное сокровище, известное как «Ван-Пис», чтобы стать королём пиратов. Аниме начали транслировать в 1999 году и продолжают до сих пор — за 33 года вышло более 1000 эпизодов.